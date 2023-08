Auto und Traktor stoßen bei Unfall in Bäumenheim zusammen

In Bäumenheim prallt ein Mann mit seinem Auto gegen einen Schlepper. Es entsteht Sachschaden.

Bei einem Unfall in Asbach-Bäumenheim sind am Montagvormittag ein Auto und ein Traktor zusammengestoßen. Den Hergang schildert die Polizei so: Ein 63-Jähriger wollte mit seinem Traktor samt Anhänger von der Anton-Jaumann-Straße nach links in die Bürgermeister-Müller-Straße abbiegen. Der Mann ordnete sich mit seinem Gespann ordnungsgemäß ein und setzte den Blinker. Ein nachfolgender Pkw-Fahrer erkannte dies nicht und wollte den Schlepper überholen. Das Auto prallte gegen das linke Hinterrad der Zugmaschine. Es entstand ein Sachschaden von schätzungsweise 3000 Euro. Die Beteiligten blieben unverletzt. (AZ)