Autofahrer meldet Wildunfall auf B2 zu spät: Anzeige

Auf der B2 bei Bäumenheim stößt ein Pkw mit einem Reh zusammen. Anschließend macht der Fahrer einen Fehler, der nun Folgen hat.

Ein Autofahrer hat nach einem Wildunfall auf der B2 bei Asbach-Bäumenheim zu spät die Polizei informiert und sich deshalb eine Anzeige eingehandelt. Der Unfall passierte nach Angaben der Gesetzeshüter am Sonntag um etwa 6 Uhr auf der Bundesstraße in Fahrtrichtung Donauwörth. Ein Reh sprang unvermittelt auf die Straße. Der Pkw des 22-Jährigen erfasste das Tier frontal. Dieses lief unvermittelt auf die Straße. Es wurde augenscheinlich verletzt und lief davon.

Der junge Mann hielt kurz an, fuhr dann aber mit dem beschädigten Auto, an dem ein Sachschaden von rund 2000 Euro entstanden war, weiter, ohne die Polizei oder den zuständigen Jagdpächter zu verständigen. Dies geschah erst rund fünf Stunden später. Durch dieses Verhalten fügte der 22-Jährige dem Reh wohl unnötiges Leid zu, was einen möglichen Verstoß gegen das bayerische Jagdgesetz darstellt. (AZ)