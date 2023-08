Autofahrer passt nicht auf und fährt in die B2-Baustelle

Ein 47-Jähriger prallt an der Baustelle auf der B2 bei der Abzweigung zur B16 gegen mehrere Warnbaken und ein Verkehrsschild.

In der Dauerbaustelle auf der B2 kam es am Montag erneut zu einem Unfall. Nach Angaben der Polizei fuhr gegen 11.50 Uhr ein 47-jähriger Königsbrunner mit seinem Pkw auf der autobahnähnlich ausgebauten Bundesstraße in Richtung Donauwörth. Kurz vor der Abzweigung zur B 16 kam der Mann aus Unachtsamkeit von der Fahrbahn ab. Er prallte in der Folge gegen mehrere Warnbaken und ein Verkehrsschild. Der durch den Unfall stark beschädigte Pkw war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Der Fahrer gab den Beamten vor Ort gegenüber an, unverletzt geblieben zu sein. Die Polizei gibt den Schaden mit circa 10.000 Euro an. Kräfte der Straßenmeisterei wurden zur Bindung auslaufender Betriebsstoffe und Fahrbahnreinigung verständigt. Bis zum Abschluss der Unfallaufnahme kam es zu Verkehrsbehinderungen auf der Bundesstraße. (AZ)

