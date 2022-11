Autofahrer übersieht Vorfahrtsregelung - es kommt zum Zusammenstoß

4000 Euro Sachschaden ist die Bilanz eines Unfalls zwischen Bäumenheim und Mertingen. Verletzt wird niemand.

Zum Zusammenstoß zweier Autos kam es am Dienstagmittag gegen 12 Uhr. Wie die Polizei mitteilt, war ein 23-jähriger Hohenaltheimer mit seinem Pkw von Bäumenheim kommend auf der Kreisstraße DON 38 unterwegs und wollte an deren Ende nach links in die Kreisstraße DON 28 in Richtung Mertingen abbiegen. Dabei übersah der Mann trotz eindeutiger Vorfahrtsbeschilderung eine aus Auchsesheim kommende 61-jährige Buttenwiesenerin. Die folgende Kollision der Fahrzeuge führte zu einem Sachschaden von rund 4000 Euro. Zudem wurde die Leitplanke beschädigt. Der Wagen der Unfallgegnerin war nach dem Anprall nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Beide Beteiligte gaben den aufnehmenden Polizeibeamten gegenüber an, unverletzt geblieben zu sein. (AZ)