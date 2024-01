Autofahrer verunglückt wegen Sekundenschlaf auf B2

Ein Autofahrer ist am frühen Donnerstagmorgen auf der B2 bei Asbach-Bäumenheim verunglückt. Ursache dafür war wohl Sekundenschlaf.

Der 32-Jährige war mit seinem Pkw auf der linken Fahrspur in Richtung Donauwörth unterwegs, als er nach links geriet und gegen die Mittelleitplanke prallte. Schließlich blieb der Wagen auf der rechten Spur stehen. Nach vorliegenden Erkenntnissen geht die Polizei davon aus, dass der Mann übermüdet und kurz eingenickt war. An dem Auto entstand ein Schaden in Höhe von etwa 8000 Euro. Der 32-Jährige blieb unverletzt. (AZ)