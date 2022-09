Autofahrerin mit 1,4 Promille im Blut in Bäumenheim gestoppt

Nur ein Glas Sekt? Bei einer Kontrolle in Bäumenheim wurde eine 48-Jährige betrunken am Steuer erwischt.

Eine 48-jährige Autofahrerin ist in Bäumenheim mit 1,4 Promille im Blut gestoppt worden. Sie war in der Mertinger Straße unterwegs und wurde dort kontrolliert. Dabei stellten die Polizeibeamten fest, dass die Frau nach Alkohol roch und auffallend nervös war. Auf Nachfrage gab die 48-Jährige an, ein Glas Sekt getrunken zu haben.

Ein Alkoholtest vor Ort ergab einen Wert von rund 1,4 Promille. Die Beamten verboten ihr die Weiterfahrt und nahmen die Fahrzeugschlüssel in amtliche Verwahrung. Eine Strafanzeige wegen Verdachts auf Trunkenheit im Verkehr sowie eine ärztliche Blutentnahme waren die polizeilichen Folgen. Der Führerschein der Frau wurde sichergestellt. (AZ)