Autos stoßen zusammen: Fünfstelliger Schaden

Ein Unfall in Bäumenheim hat schwerwiegende Folgen - zumindest finanziell.

Ein Zusammenstoß in Bäumenheim hat teure Folgen: Am Montag um 18 Uhr wollte ein 20-jähriger Autofahrer laut Polizei von der Hauptstraße kommend die Schmutterstraße geradeaus auf den Parkplatz eines Supermarktes überqueren. Dabei übersah der Mann den vorfahrtsberechtigten Wagen eines 22-Jährigen. Der folgende Zusammenprall resultierte in einem Sachschaden von geschätzten 10.000 Euro. Beide Männer blieben unverletzt. Die aufnehmenden Beamten zeigten den 20-jährigen Unfallverursacher an. (AZ)