B2 wird wieder zum Nadelöhr: Zweite Seite der Brücke wird saniert

Die Baustelle auf der B2 bei Bäumenheim wird fortgesetzt. Die zweite Seite der Brücke über B16 und den Gleisen wird instand gesetzt. Was Autofahrer wissen sollten.

Die Bauarbeiten an der Schnittstelle B2 und B16 in Bäumenheim gehen in die nächste Runde. Wie das Staatliche Bauamt Augsburg mitteilt, starten im Verlauf der nächsten Woche die Bauarbeiten für die Instandsetzung der zweiten Brücke. Autofahrer müssen sich auf Behinderungen einstellen.

Die westliche Brücke an der Anschlussstelle der zweibahnigen B 2 mit der B 16 wurde voriges Jahr saniert. Das dadurch enstandene Nadelöhr und die Warnbarken erzeugten eine ganze Serie an Unfällen. Nun folgt wie schon angekündigt die andere Seite. In den vergangenen Jahren traten am Fahrbahnbelag immer häufiger größere Asphaltausbrüche auf, die zu Schlaglöchern geführt haben. Die Straßenmeisterei Nördlingen hat diese Schäden immer wieder instandgesetzt. Aufgrund des unzureichenden Verbundes in der Abdichtungsschicht lösten sich immer wieder Teile des Fahrbahnbelages.

Baustelle auf der B2: Am 15. März beginnt das Staatliche Bauamt mit Vorarbeiten

Um in Zukunft weitere und großflächige Ausbrüche zu vermeiden und damit auch die Verkehrssicherheit zu gewährleisten, wird die Abdichtung auf den gesamten Brückenflächen erneuert. Dabei werden alle Asphalt- und Abdichtungsschichten bis auf den Konstruktionsbeton der Brücke abgetragen und neu eingebaut. Ebenso werden auch die sogenannten Kappen (Gehwege mit Bordsteinen und Geländer), der Berührschutz für die darunterliegende elektrifizierte Eisenbahnlinie und die Übergangskonstruktionen (Dehnfugen zwischen Brücke und Straße) erneuert. Damit soll gewährleistet werden, dass die Abdichtung auf der gesamten Brückenfläche wieder komplett wirksam ist und kein Wasser in die Konstruktion eindringt.

Im Bereich der B2-Baustelle bei Bäumenheim hatten sich immer wieder Unfälle ereignet. Foto: Wolfgang Widemann

Für die Arbeiten wird der Verkehr in Fahrtrichtung Nürnberg über den Mittelstreifen einspurig auf die Gegenfahrbahn übergeleitet. Mit vorbereitenden Arbeiten wird laut Staatlichem Bauamt etwa ab dem 15. März begonnen – je nach Witterung. Während der Bauphase wird die Verbindung von der B 16 Auffahrt zur B2 nach Nürnberg über die B2 auf Höhe Asbach-Bäumenheim Nord umgeleitet. Der Abschluss der Bauarbeiten auf der B2 ist für November 2023 geplant.

Das Staatliche Bauamt Augsburg investiert insgesamt 1,8 Millionen Euro in die Erhaltung dieser beiden Bauwerke, die im Jahr 1994 gebaut und seitdem noch nicht saniert wurden. Das Amt bittet die betroffenen Verkehrsteilnehmer und insbesondere Anlieger an den Umleitungsstrecken um Verständnis für die Baumaßnahmen und die hierfür notwendigen Verkehrsbeeinträchtigungen. (AZ)