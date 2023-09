Bäumenheim braucht mehr Geld: Projekte müssen verschoben werden

Plus Der Gemeinderat Bäumenheim segnet den Nachtragshaushalt ab. Das Volumen hat sich von 35,8 Millionen auf 36,7 Millionen Euro erhöht.

Man muss kein Hellseher sein, um zu wissen, dass im Bäumenheimer Rathaus in den vergangenen Wochen und Monaten eine Kunst gefragt war, die in Behörden normalerweise nicht zum Anforderungsprofil gehört: Kämmerin Johanna Siebold war zum Jonglieren gezwungen. Überplanmäßige Kosten zwangen sie, einen Nachtragshaushalt zu erarbeiten. Das Ergebnis präsentierte Bürgermeister Martin Paninka jetzt im Gemeinderat.

Der ursprüngliche, vom Gemeinderat genehmigte Etat, umfasste ein Volumen von 35,8 Millionen Euro. Zwischendurch hatte sich die Summe auf 36,7 Millionen Euro erhöht. Trotz eines weiteren Nachtragshaushaltes werde man, so Paninka, das Volumen nicht maßgeblich überschreiten.