Bäumenheim feiert 20 Jahre Kulturherbst

Im Bäumenheimer Jubiläumsprogramm ist für jeden Geschmack etwas dabei. Vom 14. Oktober bis zum 18. Dezember ist eine bunte Palette an Stilrichtungen geboten.

Der Kulturherbst in Asbach-Bäumenheim steht in den Startlöchern und bietet auch in diesem Jahr wieder viele unterhaltsame Programmpunkte. Vom 14. Oktober bis zum 18. Dezember können Interessierte ein abwechslungsreiches Kulturprogramm erleben. Ob Theater für die Kinder, Wein-Verkostung oder Rockkonzert – es gibt viel zu erleben. Und das sind die Themen im Einzelnen:

Das Kindertheater " Uggl und der listige Fuchs" findet am Freitag, 14. Oktober, um 15 Uhr in der Schmutterhalle statt. Das Stück ist für Mädchen und Buben ab drei Jahren geeignet und dauert 40 Minuten. Eintritt vier Euro.

Doris Rödter (Getränkemarkt Rödter) lädt mit Matthias Fischer (Kulturhaus Abraxas, Augsburg) zur märchenhaften Weinprobe im Jurte-Zelt ein. Diese findet am Samstag, 15. Oktober, im Außenbereich des Getränkemarkts (Bahnhofstraße 20) ab 19 Uhr statt. Karten kosten 42 Euro (inklusive Wein, Glühwein, Imbiss).

Für Liebhaber der Rock'- und Rock-'n'-Roll-Kultur bietet die bekannte Band Change in der Schmutterhalle am Freitag, 21. Oktober, die passende Stimmung. Einlass ist um 19 Uhr, das Konzert startet um 20 Uhr. Eintritt frei.

Einen Abend über den Humoristen Vicco von Bülow ( Loriot ) gibt es am Samstag, 29. Oktober. Bernd Zoels und Jürgen Lechner bringen ihn, so wie man ihn kannte und liebte, in Sketchen in die Schmutterhalle auf die Bühne. Einlass ist um 18 Uhr, Beginn um 19 Uhr. Eintritt frei.

Bernis Bunte Bühne präsentiert " Quatschi Dreckspatz" . Das Klappmaul-Puppentheater findet am Freitag, 4. November, 15 Uhr, in der Schmutterhalle statt. Das Stück ist für Kinder ab drei Jahren geeignet und dauert etwa 30 Minuten. Eintritt frei.

Bei einem Konzert in der Pfarrkirche Maria Immaculata in Bäumenheim möchte der Heartchor aus Tapfheim am Sonntag, 6. November, 18 Uhr, einen Ausschnitt aus seinem Repertoire zum Besten geben. Begleitet von Keyboard, Flöte, Trompete, Gitarre, E-Bass und Cajon reicht das Programm vom neuen geistlichen Liedern bis zu aktuellen Pop-Charts. Eintritt frei.

Das Theater Knuth lädt Mädchen und Buben zum Theaterstück " Käpten Knitterbart" am Freitag, 18. November, um 16 Uhr in die Bücherei ein. Das Stück ist für Kinder ab vier Jahren geeignet. Der Eintritt beträgt für Kinder zwei Euro und für Erwachsene drei Euro.

"Vorhang auf, Theater Asbach-Bäumenheim" – Das junge Theaterteam der Vereinigten Schützengesellschaft Asbach-Bäumenheim lädt zum Schmunzeln und Lachen ein. Die Vorführungen finden am 25. und 26. November (jeweils 19.30 Uhr) sowie am 4. Dezember (15 Uhr) statt. Der Eintritt beträgt für Kinder bis 14 Jahre drei Euro und für Erwachsene sieben Euro. Karten gibt's unter anderem unter www.theater-ab.de.

Eine weihnachtliche Lesung mit Nicolas Greno (Buchhaus Greno) findet am Mittwoch, 14. Dezember, 19.30 Uhr, im Sitzungssaal des Rathauses statt. Eintritt frei.

Liebhaber der Blasmusik lädt der Musikverein Asbach-Bäumenheim am Sonntag, 18. Dezember, ein. Sowohl die großen als auch die kleinen Musikantinnen und Musikanten wollen mit adventlichen Weisen verzaubern und auf Weihnachten einstimmen. Beginn ist um 17 Uhr in der Pfarrkirche Maria Immaculata. Eintritt frei. (AZ)

info: Mehr zu den Veranstaltungen und zum Kartenvorverkauf ist unter www.asbach-baeumenheim.de (Rubrik "Kultur & Veranstaltungen") nachzulesen. Programmhefte liegen im Rathaus zur Mitnahme aus. Der Vorverkauf endet jeweils am Vortag der Veranstaltung.