Bäumenheim feiert klanggewaltig sein Orgeljubiläum

Seit 30 Jahren gibt es die Sandtner-Orgel in Bäumenheim. Die Kirchenmusiker der Pfarreiengemeinschaft Schmutter-Lech begeistern mit abwechslungsreichem Programm.

Zum 30-jährigen Bestehen der Sandtner-Orgel in der Asbach-Bäumenheimer Pfarrkirche Maria Immaculata hat es ein facettenreiches Konzert auf der „Königin der Instrumente“ gegeben. Es ist weithin bekannt, dass die Asbach-Bäumenheimer Kirche eine Marienkirche ist. Dass die Orgel im Inneren in jedem Detail auch der Gottesmutter gewidmet ist, wissen nur Kenner.

Deutlich wurde das gleich zu Beginn des Konzertes. Der Bäumenheimer Organist Andreas Waldyra, Mertingens Chordirigent Jürgen Rossmann und Gemeindepfarrer Markus Lidel stimmten im Trio die Lauretanische Litanei an. Jeder gesungene Vers ist auf der Orgel künstlerisch ins Holz geschnitzt. Im Zusammenspiel mit der Bäumenheimer Chorleiterin Marianne Lechner zeigten die Kirchenmusiker im Anschluss ihr umfangreiches Können und die Vielseitigkeit der Orgel. So brachten sie Stücke aus der Romantik genau wie aus der Klassik oder des 21. Jahrhunderts zu Gehör. Besonders klanggewaltig war unter anderem Bachs Toccata in d-Moll. Die Konzertgäste schwärmten beim abschließenden Sektempfang von der gelungenen Darbietung und der Besonderheit der Orgel. (AZ)