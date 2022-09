Bäumenheim feiert vier Tage lang seine Feuerwehr

Ein Jubiläum der Superlative feierte die Bäumenheimer Wehr mit Kameraden, Freundinnen und Hunderten Gästen. Sogar der Regen machte rechtzeitig seine Pausen.

Man weiß nicht, wie viele Stoßgebete die Mitglieder der Freiwilligen Feuerwehr Asbach-Bäumenheim in den Himmel geschickt haben, als sie die Wettervorhersage für ihr Fest zum 150-jährigen Bestehen gelesen haben, aber es müssen viele gewesen sein. Zwar hatten die Bäumenheimer wahrlich kein Kaiserwetter, aber pünktlich zu den Höhepunkten war es zumindest trocken.

So auch beim großen Festumzug am Sonntag. Bereits bei der Aufstellung vor dem Bäumenheimer Rathaus blickte Umzugsleiter Hans Ewig gespannt in den grauen Himmel. "Wenn es so bleibt, dann strahle ich." Und er strahlte um die Wette mit den elf hübschen Festdamen. Insgesamt 103 Vereine, darunter 70 Feuerwehren, zogen durch die Bäumenheimer Straßen. Angeführt wurde der bunte Zug von einem besonderen Fahrzeug. Dem LF 16, Baujahr 1966, das die Bäumenheimer Wehr in Eigenregie für das Fest auf Vordermann gebracht hatten. Zwei Jahre lang wurde das Feuerwehrauto auseinandergeschraubt, gewartet, wieder zusammengebaut und schließlich frisch lackiert.

Der Festumzug am Sonntag durch die Gemeinde war der Höhepunkt des Festes. Foto: Daniel Weigl

Alle Besucherinnen und Besucher des Festumzugs hatten sogar die Möglichkeit, ein zweites Fahrzeug dieser Art zu bestaunen. Denn die Freiwillige Feuerwehr Mittenwald hatte auch einen LF 16-Oldtimer dabei. Die Oberbayern hatten gemeinsam mit ihren Kolleginnen und Kollegen der Freiwilligen Feuerwehr Stuhlfelden aus Österreich die weiteste Anreise. Im Mittelpunkt standen aber die rund 400 Mitglieder der Freiwilligen Feuerwehr Asbach-Bäumenheim, gemeinsam mit ihrem Schirmherren Johann Sailer. Er nahm gemeinsam mit Bürgermeister Martin Paninka in der Ehrenkutsche Platz. Auch die lokale Prominenz aus Politik und Wirtschaft sowie die Feuerwehrinspektion des Landkreises Donau-Ries ließen es sich nicht nehmen, der Bäumenheimer Wehr die Ehre zu erweisen. Auch die Festdamen reloaded von 1997 hatten beim Umzug ihre Freude und begleiteten die Feuerwehrmänner -und -frauen. Besonders auf die aktive Gruppe der Feuerwehrdamen sind die Bäumenheimer stolz, schließlich waren sie es, die in den 1970er-Jahren den ersten Frauen-Löschtrupp in ganz Nordschwaben ins Leben riefen.

Bunter Zug mit über 100 Feuerwehrgruppen zieht durch Bäumenheim

Und so zog der bunte Zug aus Feuerwehren, Musikkapellen, den beiden Patenvereinen – der Freiwilligen Feuerwehr Hamlar und der Werkfeuerwehr Fendt – den Bäumenheimer Ortsvereinen und zahlreichen Oldtimerfahrzeugen in das große Festzelt am Volksfestplatz.

Die Organisatoren hatten sich dreieinhalb Jahre intensiv auf dieses Jubiläum vorbereitet und wollten ein Feuerwehrfest mit Volksfest-Charakter schaffen. Natürlich nicht vergleichbar mit dem frisch eröffneten Oktoberfest, dennoch hatten die zahlreichen Besucherinnen und Besucher an den vier Festtagen mit Autoscooter, Wurf-Bude und Karussell, ähnlich wie die Wiesn-Besucher, sehr gute Laune.

Gute Stimmung herrschte bei allen Teilnehmerinnen und Teilnehmern des Umzuges – hier der Wagen mit den Ehrengästen. Foto: Daniel Weigl

Losgegangen war das Spektakel bereits am Donnerstag und auch da hatte Petrus Einsicht mit der Jubelwehr. Nach einem kräftigen Regenschauer am Nachmittag riss pünktlich zum Standkonzert, am Haus der Vereine, sogar der Himmel etwas auf. Also konnte sich der Festzug trockenen Fußes in Richtung Festzelt begeben. Dort zapfte Schirmherr Johann Sailer mit zwei Schlägen sicher das erste Fass Bier an. Unter Anwesenheit zahlreicher Ehrengäste, wie den Ehrenbürger Rudolf Grenzebach mit seiner Gattin Marlene, eröffnete er das Fest und lobte die Feuerwehrleute. "Ohne den Einsatz unserer Feuerwehren könnten wir viele Herausforderungen unserer Zeit nicht stemmen."

Es wurde ordentlich gefeiert – tagsüber für die Familien, abends war Party mit Livemusik

In die gleiche Kerbe schlug Bürgermeister Martin Paninka: "Der leidenschaftliche und aufopferungsvolle Einsatz unserer Feuerwehrleute für die Gemeinschaft hat einen enorm wichtigen Stellenwert für unsere Gemeinde." Reinhold Reiter, Vorsitzender des Festausschusses, bedankte sich bei Geda-Chef Sailer mit einer Floriansfigur. Am Freitag sorgte die Joe Williams Band für ordentliche Stimmung im vollen Festzelt und auch am Samstagabend wurde mit den Partyhexen ausgelassen gefeiert. Insgesamt waren die Bäumenheimer Floriansjünger sehr zufrieden mit ihrem Fest, denn auch der Tag der Betriebe am Freitag und der Familien- und Seniorennachmittag am Samstag waren sehr gut besucht.