Bäumenheim hat gespart – und kann heuer viele Großprojekte abschließen

Lang geplante Projekte werden in Bäumenheim in diesem Jahr fertiggestellt. Die Gemeinde kann sich das leisten – dank Sparwillen und guten Einnahmen.

Es wird wohl ein Jahr mit vielen Neueröffnungen werden in Bäumenheim. Denn 2023 können sich die Bürgerinnen und Bürger darauf freuen, dass lang diskutierte und geplante Projekte abgeschlossen werden. Und das nötige Kleingeld hat Bäumenheim auch.

Im Laufe des Jahres wird das letzte Haus am Marktplatz fertig. Das Wohn- und Geschäftshaus samt Marktaula, Sparkassenfiliale und neuem Gasthaus soll neue Heimat für das Leben in der Industriegemeinde werden. Bäumenheim selbst kauft sich ein und ist dann Eigentümer der Marktaula, öffentlicher Toiletten und auch einiger Parkplätze auf dem neuen Parkdeck. 1,5 Millionen werden dieses Jahr ausgeben. Dass damit das Thema Marktplatz noch nicht beendet ist, deutet sich allerdings schon an. Derzeit wird an einem Konzept für mehr Grün und mehr Schatten im Sommer auf der freien, dreieckigen Fläche gearbeitet.

Das Wohn- und Geschäftshaus samt Aula und Gasthaus am Bäumenheimer Marktplatz soll dieses Jahr fertig werden. Foto: Barbara Wild

Der Umbau des Rathauses – neue Büros, Barrierefreiheit dank Aufzug, neue Fenster – kostet dieses Jahr etwa eine Million. Für Mehrkosten sorgte der unter der Decke des Obergeschosses bisher unentdeckte Schimmel im Dämmmaterial, sodass weitere Handwerkerleistungen notwendig sind. Viel diskutiert aber dann doch beschlossen wurde der Kauf von Büromöbeln für 103.000 Euro und einer modernen Besprechungsinsel im Erdgeschoss für 20.000 Euro.

Das Spielplatzkonzept in Bäumenheim wird abgeschlossen

Das seit Jahren Stück für Stück umgesetzte Spielplatzkonzept wird 2023 ebenfalls abgeschlossen. Schon jetzt modellieren Bagger hinter dem Volksfestplatz Hügel, Plateaus und Schanzen für den neuen Jugendpark. Dafür nimmt die Gemeinde 650.000 Euro in die Hand. Die Bahnhofsstraße, Hirten- und Sonnenstraße wird neu gemacht. Die letzte Industriefläche des einstigen Valeowerkes wird ebenfalls saniert und für einen Investor hübsch gemacht.

In Bäumenheim läuft derzeit der Umbau zum barrierefreien Rathaus. Foto: Barbara Wild

Schließlich wird auch das neue Wasserhaus fertig werden, das insgesamt dann mindestens fünf Millionen gekostet hat. Parallel dazu möchte die Gemeinde eine neue Satzung für Wassergebühren auflegen, denn die Beiträge der Bürger ermöglichen seit Jahrzehnten keinen kostendeckenden Betrieb. Es wird also teurer werden für die Bäumenheimer.

Der Haushalt wurde so früh im Jahr wie nie vorgelegt und beschlossen

Der Haushalt – übrigens so früh wie nie im Jahr und auch einstimmig beschlossen – ist erneut ein Zahlenwerk der Superlative. Er umfasst ein Volumen von 35,8 Millionen und hat damit einen neuen Höchststand erreicht. Ausgegeben werden gut 15 Millionen – über acht Millionen kommen aus den Rücklagen, über fünf Millionen aus dem Verkauf von Grundstücken, und ein Kredit in Höhe von 1,3 Millionen ist eingeplant.

Der neue Jugendpark in Bäumenheim ist im Entstehen. Die Bagger sind angerückt. Foto: Barbara Wild

Fast zehn Millionen Euro investiert Bäumenheim in Bauprojekte. Die Einnahmen aus der Gewerbesteuer sind weiterhin konstant gut und betragen neun Millionen Euro. Das toppt nicht mehr die Rekordzahlungen aus den örtlichen Firmen vom Vorjahr mit 14,7 Millionen. Zugleich geht diese Summe quasi als durchlaufender Posten an den Landkreis, denn die gestiegene Kreisumlage ergeben für Bäumenheim 8,3 Millionen Euro. 1,7 Millionen gehen als Gewerbesteuerumlage an Bund und Länger. 3,4 Millionen Euro erhält die Gemeinde aus dem Anteil der Einkommensstreuer.

Vier Millionen Euro verplant Bäumenheim für die "heiß diskutierten" Personalkosten im Rathaus. Ausgegeben wird das aber wohl kaum, denn die Suche nach Mitarbeitern läuft weiter. Vielmehr berichtet Bürgermeister Martin Paninka von "einer Gemeindeverwaltung am Anschlag". Derzeit sind 73 Personen in Teil- und Vollzeit angestellt. Personal für Kita, Jugendpflege und in der Verwaltung werde weiter gesucht, zudem sei die Tariferhöhung bereits einkalkuliert.

Das sagen die Fraktionen im Gemeinderat zum Haushalt 2023:

Michael Haller ( CSU /JB) sieht die Gemeinde vor "enormen Herausforderungen". Der Haushalt sei aber von "guten und richtigen Projekten" geprägt. Beim Rathausumbau sei seiner Fraktion die Möblierung zu teuer, und "zusätzliche Themen seien sehr kritisch zu prüfen". Dass noch kein Gastwirt für die Marktaula gefunden sei, sorge in seiner Fraktion für Unruhe. Insgesamt habe die CSU /JB Sorge, dass die Projekte wie nun geplant auch umgesetzt werden können. "Wir wollen die Arbeit im Bauamt nicht schmälern, aber es ist nötig, Themen schneller abzuschließen." Insgesamt müsse Bäumenheim aber "lernen zu sparen".

Ein Millionenprojekt: das neue Wasserhaus in Bäumenheim. Foto: Barbara Wild