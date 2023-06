Bäumenheim

vor 18 Min.

Bäumenheim kommt neuem Hallenbad einen kleinen Schritt näher

Plus Die Kostenfrage bringt den geplanten Neubau des Bäumenheimer Hallenbades ins Wanken. Nun hilft eine Nachricht aus München. Sie löst aber nicht alle Probleme.

Von Marco Keitel

Den Worten der Landespolitikerinnen und Landespolitiker folgt eine Entscheidung. Oft und ausgiebig haben sie betont, wie wichtig es sei, dass Kinder schwimmen lernten und die dafür notwendigen Bäder in Bayern in ausreichender Zahl und Qualität vorhanden seien. Aber in Bäumenheim, wo ein Neubau das Hallenbad mit veralteter Technik, errichtet in den 1970er-Jahren, ersetzen soll, könnte das seit Jahren geplante Projekt an der Kostenfrage scheitern. Wer bezahlt wie viel? Nun steht fest: Der Freistaat könnte deutlich mehr beisteuern als bisher angenommen. Aus Bäumenheimer Sicht ist das eine Erleichterung, gibt dem Neubau aber noch nicht grünes Licht.

Die bayerische Staatsregierung hat am Dienstag eine Erhöhung der Schwimmbadförderung beschlossen. Die Kostenrichtwerte steigen. Dazu kommt ein Förderzuschlag von zehn Prozent bei einer interkommunalen Zusammenarbeit. Diese Zusammenarbeit gibt es im Fall des Bäumenheimer Hallenbads zwischen Bäumenheim, Mertingen, Oberndorf und Tapfheim. Schon jetzt kommen Kinder aus verschiedenen Schulen zum Schwimmen dorthin, die Zahl der Klassen soll mit dem Neubau weiter steigen. Vom Freistaat könnte es mit der Erhöhung der Förderung rund eine Million Euro mehr geben.

