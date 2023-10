Bäumenheim sucht den Königsweg zur Energiewende

Plus In der Gemeinderatssitzung wurden verschiedene Szenarien diskutiert, wie die Energiewende gelingen könnte. Photovoltaik? Nahwärme? Abwärme? - Das waren die Argumente.

Gelingt es der Gemeinde Asbach-Bäumenheim im Rahmen der Energiewende, Privathaushalte und Betriebe mit kommunal erzeugter Wärme zu versorgen? Das ist möglich, lautete die Kernbotschaft von Stefan Thiemann, Projektentwickler bei der Firma GP Joule, der jetzt den Ratsmitgliedern der Schmuttergemeinde den Mehrjahresplan der Nahwärmeversorgung vorstellte.

Mit der GP Joule GmbH, die mit einem Standort im benachbarten Buttenwiesen vertreten ist, ist die Gemeinde bereits seit 2019 geschäftlich eng verbunden: Damals gründeten Asbach-Bäumenheim und das Unternehmen, das sich auf erneuerbare Energien spezialisiert hat, die gemeinsame Tochtergesellschaft AB-Ökoenergie. Alle kommunalen und acht weitere Gebäude im Ortszentrum der Industriegemeinde werden mittlerweile seit zwei Jahren von AB-Ökoenergie über eine Hackschnitzelheizung mit Nahwärme versorgt.