Bäumenheim

07:00 Uhr

Bäumenheim übernimmt Mietkosten der örtlichen Tafel

Plus Die Tafel in Bäumenheim musste in neue Räumlichkeiten, doch jetzt fällt Miete an. Die Gemeinde springt für die kommenden Jahre ein.

Seit Juli hat die Tafel in Bäumenheim eine neue Ausgabestelle. Nach Stationen in der Schmutterhalle, im ehemaligen "Förg-Haus" und dann zuletzt im Gasthaus Sonne ist die Tafel in Bäumenheim seit Juli dieses Jahres in der Bahnhofstraße 40 untergekommen. Dort können Bedürftige auch Kleidung, Schuhe und Haushaltsgegenstände erhalten.

