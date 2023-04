Idee scheitert wieder: Bäumenheim bekommt keine Bäume am Marktplatz

Plus Mehr Grün, mehr Schatten, mehr Aufenthaltsqualität – das war die Idee für eine Überarbeitung des Bäumenheimer Marktplatzes. Doch daraus wird jetzt nichts.

Der Bäumenheimer Marktplatz bleibt, wie er ist. Denn auch in einem zweiten Versuch ist es Bürgermeister Martin Paninka nicht gelungen, seinen Gemeinderat von der Idee zu überzeugen, den als Dreieck im Jahr 2015 neu gestalteten Platz im Herzen der Industriegemeinde schöner zu gestalten. Die Idee: Um mehr Leben, mehr Menschen, mehr Schatten und mehr Aufenthaltsqualität zu schaffen, sollte der Marktplatz vor allem deutlich grüner werden. Anfangs plante Landschaftsarchitekt Roland Baldauf mit 13 Bäumen, im zweiten Versuch waren es nur noch sieben. Doch nun wird es keinen einzigen weiteren Baum geben.

Weil derzeit die letzten Baulücken um den Marktplatz geschlossen werden, wurde im Rathaus die Vision entwickelt, nicht nur rund um das neue Wohn- und Geschäftshaus mit Bürgersaal und Gastronomie die Flächen zu gestalten, sondern auch den Platz als Ganzes zu betrachten. Zu oft sei der Platz verwaist, in den Sommermonaten sehr heiß. Deshalb sollte ein Konzept erarbeitet werden, das eine Aufwertung für Mensch und Natur zugleich sein sollte - Bäume, ansprechende Bänke darunter, blühende Stauden. Doch daraus wird jetzt nichts.