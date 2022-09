Bäumenheim

12:00 Uhr

Bäumenheim will Löcher im Radwegenetz schließen

Plus Gleich drei überregionale Radwege will Bäumenheim zeitnah verwirklichen. Vor allem an einer Stelle kann ein Loch in einer wichtigen Rad-Strecke geschlossen werden.

Von Barbara Wild

Bäumenheim ist bisher noch wenig an überörtliche laufende Radwege angeschlossen. Denn bis vor wenigen Jahren waren die Gleise, die das Dorf teilten, eine unüberwindbare Linie für die Radler. Doch seit die Unterführung steht, bieten sich auch für die Fahrradfahrer ganz neue Möglichkeiten. Deshalb rüstet Bäumenheim jetzt nach.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten.

