Bäumenheim

12:30 Uhr

Bäumenheimer Bürgermeister in Verzug? CSU veröffentlicht Giftliste

Plus Die CSU Bäumenheim stellt eine Liste "unerledigter Aufgaben" ins Netz und wirft dem Bürgermeister Untätigkeit vor. Eine Liste mit Sprengstoffcharakter.

Von Barbara Wild

Es brodelt mal wieder im politischen Bäumenheim. Grund dafür ist eine Veröffentlichung der örtlichen CSU. Sie wirft dem Bäumenheimer Bürgermeister Martin Paninka ( SPD) öffentlich vor, zu viel "auf die lange Bank" zu schieben und hat dazu eine Liste ins Netz gestellt, die unerledigte Themen und Anträge der CSU-Fraktion benennt. "Das ist kein Angriff auf den Bürgermeister persönlich, sondern wir wollen Informieren, was wir als Fraktion tun und in unseren Augen liegen bleibt", erklärt CSU-Ortsvorsitzende Heike Strambach. Doch bei Bürgermeister Paninka komm die Liste ganz anders an. Er spricht von einer Unverschämtheit und Vertrauensbruch - und will sogar rechtliche Schritte prüfen.

