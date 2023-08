Bäumenheim

Bäumenheimer Schmutterhalle ist dicht: Sind Fasching und Handballsaison in Gefahr?

Der Boden in der Schmutterhalle in Bäumenheim weist bereits Löcher auf und muss dringend erneuert werden.

Plus Seit einer Woche ist die Schmutterhalle in Bäumenheim für den Sportbetrieb gesperrt. Grund ist der kaputte Hallenboden. Was bedeutet das für die Vereine?

Von Stephanie Anton, Lara Schmidler

Wer die Schmutterhalle in Bäumenheim betritt, stellt schnell fest: Deren Boden hat seine besten Zeiten längst hinter sich. Mittlerweile gleicht er einem Flickenteppich, etliche Stellen wurden in den vergangenen Jahren ausgebessert. An manchen Stellen - etwa am Kreis um das Handballtor - gibt der Boden richtig nach, vermutlich, weil das Material direkt darunter bereits löchrig ist. Wenige Schritte weiter ist dann tatsächlich ein Loch zu sehen. Kurz: Der Boden muss dringend erneuert werden. Das geht auch aus einem Gutachten hervor, das die Gemeinde beauftragt hat. Die Vereine stehen nun vor einem großen Problem.

Dass der Boden nicht im besten Zustand ist, ist nicht neu. Schon seit 2016 sei im Gemeinderat klar, dass er über kurz oder lang ausgetauscht werden müsse, wie Bürgermeister Martin Paninka im Gespräch mit unserer Redaktion sagt. Stattdessen habe man den Hallenboden regelmäßig an den schlimmsten Stellen flicken lassen. Oder anders gesagt: "Das Risiko, dass jemand sich verletzen könnte, wurde bewusst in Kauf genommen."

