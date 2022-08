Bäumenheimer wird Opfer eines Hackerangriffs

Unbekannte knacken das E-Mail-Konto eines Bäumenheimers und sperren seine Profile auf Instagram und Co. Sie verlangen Geld und drohen dem 28-Jährigen.

Ein Bäumenheimer ist Opfer eines vermeintlich professionellen Hackerangriffs geworden. Wie die Polizei Donauwörth mitteilt, ist der E-Mail-Zugang eines 28-Jährigen geknackt worden. Mit diesen Daten sperrten die vermutlich professionell agierenden Angreifer dessen Konten auf den Social-Media-Plattformen Instagram und Facebook.

Daraus wollten die Täter Kapital schlagen. Sie forderten per elektronischer Nachricht eine Zahlung in Höhe von 400 Euro in anonymen Bitcoins. Dann würden sie die Sperrung wieder aufgeben. Zudem drohten sie damit, dass private Daten des Mannes im Internet verbreitet werden.

Der 28-Jährige bezahlte nicht und erstattete Anzeige. Bei der Polizeiinspektion Donauwörth läuft nun ein Ermittlungsverfahren wegen Verdachts auf Ausspähen von Daten, Datenveränderung sowie versuchter Erpressung. (AZ)

