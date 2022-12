Bäumenheim

vor 53 Min.

Baustelle auf B2: Arbeiten im Plan, aber unerklärliche Unfallserie

Plus Der erste Bauabschnitt an der Brücke bei Bäumenheim ist fertig. Zeit für eine Zwischenbilanz. So geht es weiter.

Von Wolfgang Widemann Artikel anhören Shape

Mehr als ein halbes Jahr lang bildete die Brückenbaustelle auf der B2 zwischen Nordheim und Asbach-Bäumenheim ein Nadelöhr. Seit Kurzem sind die autobahnähnlich ausgebaute Bundesstraße und deren Kreuzung mit der B16 wieder frei befahrbar – zumindest vorerst. Zeit für eine Zwischenbilanz. Vieles auf und an der Baustelle lief gut, ein Problem bekamen die zuständigen Stellen aber nicht in den Griff.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen