Bäumenheim

vor 34 Min.

Nach dem Hackerangriff wird bei Agco in Bäumenheim wieder gearbeitet

Plus Im Werk von Agco/Fendt in Asbach-Bäumenheim wird nach dem Hackerangriff jetzt wieder gearbeitet. Noch herrscht aber eine gewisse Unsicherheit.

Von Wolfgang Widemann

Nach elftägiger Zwangspause wird bei der Firma Agco in Asbach-Bäumenheim wieder gearbeitet. Die Belegschaft kehrte am Montagmorgen in die Fabrik zurück. Die Produktion stand nach einem Hackerangriff seit dem 5. Mai still - nicht nur in Bäumenheim, sondern auch an anderen Standorten des Landmaschinen-Konzerns.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen