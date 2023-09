Bäumenheim

Beim Volks- und Kinderfest in Bäumenheim strahlten alle um die Wette

Volks- und Kinderfest Umzug in Bäumenheim

Plus Höhepunkt der Veranstaltung in Bäumenheim war das historische Kinderfest, das auf eine Speisung Ende des 19. Jahrhunderts zurückgeht. Aber das war nicht alles.

Von Helmut Bissinger Artikel anhören Shape

Das war etwas für die Augen: Das traditionsreichste Kinderfest, das es im Kreis Donau-Ries gibt, war am Sonntag (einmal mehr, wie regelmäßige Besucherinnen und Besucher registrierten) vom Wetterglück begünstigt. Die Sonne strahlte am weiß-blauen Himmel, als Kinder, Ehrengäste und Vereinsabordnungen sich in einem schmucken Umzug durch den Ort bewegten. Die bunten Trachten verursachten zudem glückliche Gesichter bei den Zaungästen, die das Spektakel mit sichtlicher Freude beobachteten.

Der Kinderumzug war traditionell der Höhepunkt des viertägigen Volksfestes auf dem Areal des TSV-Sportplatzes. Die Besucherinnen und Besucher waren so unterschiedlich wie das vielfältige Programm: An den Abenden war jeweils Party angesagt. Mit den Rhythmen der Musik ging vor allem die Jugend ab - aber nicht nur sie. Die anderen Programmpunkte wie der Senioren- und Kindernachmittag und noch viel mehr als die gestrige Holzfäller-Show mit Werner Brohammer, der erfolgreichste Sportholzfäller des Landes, taten sich schwer, bei solchen Publikums-Magneten mitzuhalten. Der Stimmung tat das freilich keinen Abbruch.

