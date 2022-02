Betonsäge springt Arbeiter in Bäumenheim ins Gesicht

Schon wieder ein schwerer Betriebsunfall im südlichen Donau-Ries-Kreis: In Asbach-Bäumenheim erlitt ein 30-Jähriger schwere Verletzungen.

Auf einer Baustelle in Asbach-Bäumenheim ist es am Mittwoch zu einem schweren Arbeitsunfall gekommen. Auf dem Areal in der Alemannenstraße bediente laut Polizei gegen 13 Uhr ein 30-Jähriger alleine eine motorbetriebene Betonschneidemaschine. Beim Schnitt an der Wand nach oben verklemmte sich den ersten Erkenntnissen zufolge das Diamant-Sägeblatt. Folge: Die Schneidemaschine schlug nach hinten unten aus und fügte dem Mann schwere Gesichtsverletzungen zu.

Das Opfer blieb ansprechbar und wurde nach der medizinischen Erstversorgung mit einem Rettungshubschrauber in die Uniklinik Augsburg geflogen. Die Ermittlungen vor Ort ergaben, dass sämtliche Sicherheitsvorkehrungen eingehalten wurden. Ein Fremdverschulden könne ausgeschlossen werden, so die Polizei. (AZ)