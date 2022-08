Betriebsunfall in Bäumenheim: Arbeiter kommt in Klinik

Ein 300 Kilogramm schweres Metallteil fällt auf einen 20-Jährigen. Dieser erleidet Verletzungen im Gesicht und an der Schulter.

Wie die Polizei berichtet, hat sich am Montag um 13.30 Uhr in einem Industriebetrieb in Bäumenheim ein Arbeitsunfall ereignet. Für Reinigungsarbeiten musste dort eine Fahrerkabine mechanisch angehoben werden. Als ein 20-jähriger Mechaniker die Kabine drehen wollte, rutschte das knapp 300 Kilogramm schwere Metallteil vom aufnehmenden Gabelzinken herunter auf den Mann. Dieser habe unter anderem eine Platzwunde an der linken Schläfe und eine Verletzung an der Schulter erlitten, so die Beamten. Er wurde per Rettungswagen zur medizinischen Behandlung in die Donau-Ries-Klinik eingeliefert. (AZ)