Betrüger bekommen Zugriff auf Konto einer Bäumenheimerin

Eine Frau in Bäumenheim ist auf ein sogenanntes Phishing-Mail hereingefallen. Das hat Folgen.

Eine Frau in Asbach-Bäumenheim ist Opfer von Computerbetrügern geworden. Die 58-Jährige klickte der Polizei zufolge auf den Internetlink einer sogenannten Phishing-Mail und gab daraufhin ihre Kreditkarten- und persönliche Daten an. Dies nutzten die Täter. Sie belasteten in der Folge das Konto der Frau mit mehreren Tausend Euro. Dem Kreditinstitut gelang es, bis auf einen Restbetrag von rund 900 Euro alle Summen wieder zurückzubuchen. Die Polizei nahm Ermittlungen auf. (AZ)