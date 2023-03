Betrunkener bricht in Bäumenheim durch Decke einer Halle

Ein Arbeiter verletzt sich bei einem Balance-Akt in einer Werkshalle in Asbach-Bäumenheim. Der Mann steht unter Alkohol.

Ein Arbeiter hat sich bei einem Balance-Act in einer Werkshalle in Asbach-Bäumenheim schwere Verletzungen zugezogen. Wie die Polizei berichtet, ereignete sich der Unfall am Montag gegen 7 Uhr in der Bahnhofstraße. Der 34-Jährige versuchte von einem Zwischenboden im ersten Stock auf die Dachabdeckung des Gebäudes zu gelangen. Dabei balancierte er über einen etwa fünf Zentimeter breiten Holzbalken. Da der Mann jedoch stark alkoholisiert war, fiel ihm dies offenbar schwer. Er rutschte auf dem Holz ab und brach durch die darunter liegende Gipsfaserplatteneindeckung. Der Schaden an dieser beläuft sich auf schätzungsweise 1000 Euro.

Beim Aufprall brach sich der 34-Jährige den linken Fuß. Der Rettungsdienst brachte das Opfer in eine Klinik. Ein Alkoholtest bei dem Mann ergab einen Wert von 1,65 Promille. (AZ)

Lesen Sie dazu auch