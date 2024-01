Betrunkener Fahrer baut Unfall und flüchtet

Zwei Autofahrer hatten sich mit ihren Pkw gestreift. Einer von ihnen machte sich aus dem Staub. Er hatte etwas zu verbergen.

Am Samstag gegen 1.45 Uhr war ein 32-jähriger Autofahrer im Krautgartenweg in Bäumenheim unterwegs, als er mit der Fahrerseite seines Wagens die Fahrerseite eines entgegenkommenden Pkws streifte. Beide Unfallbeteiligten hielten zunächst an. Nachdem der 24-jährige Geschädigte aus seinem Fahrzeug ausgestiegen war und dem augenscheinlich betrunkenen Unfallverursacher mitgeteilt hatte, dass er die Polizei rufen werde, fuhr der andere weg. Die verständigte Polizei stellte den Halter fest, suchte ihn auf und fand auch den bereits abgestellten Wagen. Der Mann räumte ein, der flüchtige Fahrer zu sein und war mit einer Alkoholkontrolle einverstanden. Dabei stellte sich eine Atemalkoholkonzentration von über zwei Promille heraus. Eine Blutentnahme folgte und die Polizei stellte außerdem den Führerschein sicher. Der Schaden an den Fahrzeugen summiert sich auf etwa 5000 Euro. Beide Unfallbeteiligten blieben unverletzt. Es wurden strafrechtliche Ermittlungen wegen eines Vergehens des unerlaubten Entfernens vom Unfallort und des Verdachtes der Straßenverkehrsgefährdung eingeleitet. (AZ)