Betrunkener verursacht Unfall an B2-Baustelle bei Bäumenheim

Auf der B2 bei Bäumenheim verunglückt ein Mann aus dem Raum Augsburg. Die mögliche Ursache wird schnell klar.

Erneut hat sich im Bereich der B2-Baustelle zwischen Bäumenheim und Nordheim ein Unfall ereignet. Wie die Polizei mitteilt, stieß ein 26-Jähriger, der mit seinem Auto am Samstag um kurz nach 4 Uhr auf der Bundesstraße in nördlicher Richtung unterwegs war, am Beginn der Baustelle zunächst nach links gegen eine Leitplanke. Anschließend prallte der Pkw nach rechts in die Böschung. Der Fahrer, der aus dem Raum Augsburg stammt, erlitt leichte Verletzungen. Am Wagen entstand Totalschaden in Höhe von etwa 16.000 Euro.

Bei der Unfallaufnahme stellten die Beamten fest, dass der 26-Jährige eine "Fahne" hatte. Ein Alkoholtest brachte einen Wert von über 1,4 Promille. Somit brachte der Rettungsdienst den Betrunkenen nicht nur zur Behandlung seiner Blessuren ins Krankenhaus. Dort nahm ihm ein Arzt auch Blut ab. Die Polizisten hatten zuvor den Führerschein sichergestellt. (AZ)