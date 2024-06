Betrunkener will von Tankstelle aus weiter fahren

Polizeibeamte sind zufällig in der Nähe und riechen die Alkoholfahne. Der Mann hatte fast zwei Promille intus.

Ein Betrunkener wollte am Sonntagnachmittag gegen 15.30 Uhr vom Gelände einer Tankstelle in der Bäumenheimer Raiffeisenstraße weiterfahren, doch Polizisten verhinderten das. In unmittelbarer Nähe des 29-Jährigen befanden sich Steifenbeamte, die die starke Alkoholfahne des Mannes rochen und verhinderten, dass er sich aus dem Staub machte. Ein Test vor Ort ergab bei dem 29-Jährigen hinter dem Steuer einen Wert von knapp zwei Promille. Die Beamten stellten den Fahrzeugschlüssel zur Gefahrenabwehr sicher. (AZ)