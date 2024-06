Bäumenheim

vor 17 Min.

Brandschutz wird teuer in der Schmutterhalle

Der Boden in der Schmutterhalle in Bäumenheim musste erneuert werden - hier noch der alte Zustand.

Plus Der gerade erst mit einem neuen Boden ausgestatteten Schmutterhalle in Bäumenheim droht der Notbetrieb. Es sei denn, die Kommune investiert in den Brandschutz.

Wenn das Thema „Brandschutz“ auf der Agenda einer Gemeinderatssitzung steht, ist meist unübersehbar, wie sich die Stirne der Ratsherren und -frauen in Falten legen. Nicht anders war das auch bei den neuesten Beratungen in Bäumenheim: Der soeben erst mit einem neuen Boden ausgestatteten Schmutterhalle droht die Umstellung auf den Notbetrieb, sprich einer Beschränkung auf Veranstaltungen mit weniger als 200 Personen. Der Grund: Bei einem Gutachten zur Erstellung eines Brandschutznachweises traten Mängel zutage, die zwingend behoben werden müssen.

Dazu fasste das Ratsgremium nun einen einstimmigen Beschluss, der einen wichtigen Schritt zur Behebung der von der Brandschutzplanerin Kirsten Thormann (Donauwörth) vorgetragenen Sicherheitslücken bedeutet: Die Fensterfronten mit den eingebauten Rauchabzugsöffnungen werden ausgetauscht. Bürgermeister Martin Paninka machte darauf aufmerksam, dass bereits beim Einbau der Fenster im Jahr 1986 die damals geltenden Vorschriften nicht eingehalten worden waren.

