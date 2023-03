Bub ruft aus Langeweile die Feuerwehr in Bäumenheim

Ein sechsjähriger Bub hat am Freitagvormittag aus Langeweile die Feuerwehr gerufen. Als seine Mutter zurückkam, war diese laut Polizei auch noch alkoholisiert.

Am Freitagvormittag hat ein sechsjähriges Kind für einen Feuerwehreinsatz in Bäumenheim gesorgt. Gegen 10 Uhr meldete der Bub einen Brand bei sich zu Hause in der Wiesenstraße. Dazu rückten neben der Polizei auch ein Rettungswagen und die Freiwillige Feuerwehr Asbach-Bäumenheim an. Nach Eintreffen der Rettungskräfte stellte sich heraus, dass der Bub laut Polizei das ganze nur aus Spaß und Langeweile heraus gemacht hatte.

Mutter des Kindes kommt alkoholisiert mit dem Auto nach Hause

Als die 41-jährige Mutter mit dem Auto nach Hause zurückkehrte, stellten die Polizisten bei der Frau deutlichen Alkoholgeruch fest. Ein Alkoholtest ergab 1,5 Promille. Die Beamten ordneten daraufhin eine Blutentnahme an, der Führerschein wurde sichergestellt. Zudem erwartet die Frau strafrechtliche Ermittlungen wegen des Vergehens der Trunkenheit im Straßenverkehr. (AZ)