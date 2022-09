Bäumenheim

Container statt Chefbüro: Bäumenheimer Verwaltung zieht aus

Das Bäumenheimer Rathaus wird saniert. Ein Teil der Verwaltung – auch Bürgermeister Martin Paninka – ist in den Container umgezogen.

Plus Das Bäumenheimer Rathaus soll modernisiert und barrierefrei werden. Für die Bauarbeiten, die jetzt beginnen, haben der Bürgermeister und seine Mitarbeiter die Kisten gepackt.

Von Barbara Wild Artikel anhören Shape

15 Quadratmeter groß ist das Büro des Bäumenheimer Bürgermeisters für die kommenden neun bis 12 Monate. Denn das Rathaus in der Industriegemeinde wird saniert. Auch für die Bürger gibt es einige Umstellungen – das Bürgerbüro ist nämlich ebenfalls in die kleine Container-Burg vor der Schmutterhalle gezogen. Nach technischen Anlaufschwierigkeiten ist die Verwaltung jetzt allerdings wie gewohnt zu erreichen. Die Arbeiten am Rathaus starten mit einem halben Jahr Verzögerung.

