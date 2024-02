Bäumenheim

vor 17 Min.

Das sind die Regeln beim Bäumenheimer Nachtumzug

Was gibt es beim Nachtumzug in Bäumenheim zu beachten? In der Dunkelheit gilt besondere Vorsicht, wenn Tausende von Menschen unterwegs sind.

Plus Gerüchte sprechen von verschärften Vorgaben. Wir fragten nach und erfuhren, worauf geachtet werden muss. Wer sich nicht daran hält, muss mit harten Konsequenzen rechnen.

Von Wolfgang Römer Artikel anhören Shape

Es sollen relativ strenge Vorgaben sein, gegenüber den Vorjahren verschärft, unter denen der beliebte Nachtumzug des Carneval-Club Bäumenheim (CCB) am kommenden Freitag, 9. Februar, stattfinden wird. So ist es derzeit zumindest gerüchteweise zu vernehmen. Doch was ist tatsächlich dran? Nachfragen bei Marion Lang, der Veranstaltungsleiterin des CCB, und bei Bäumenheims Bürgermeister Martin Paninka ergeben: praktisch nichts.

Ausgesprochen verwundert zeigt sich Paninka, als er mit der Frage konfrontiert wird, welche Regeln sich im Vergleich zur Vergangenheit verändert haben: „Keine! Die Allgemeinverfügung im Hinblick auf den Nachtumzug hat sich gegenüber dem letzten Jahr überhaupt nicht geändert.“ Der am 17. Januar veröffentlichte Erlass regelt unter anderem das Betretungsverbot für Zuschauer von abgesperrten Bereichen, den unbefugten Verkauf von Getränken, die Anzahl der Begleitpersonen neben den Fahrzeugen, Sicherheitsvorkehrungen beim Betrieb von Notstromaggregaten (2018 gab es in Donauwörth einen schlimmen Vorfall), das Einhalten von Lautstärke-Grenzwerten und das Verbot von Konfetti und Ähnlichem.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen