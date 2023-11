Bäumenheim

Die B2-Baustelle zwischen Donauwörth und Bäumenheim ist weg

Plus Seit März 2022 war die Bundesstraße bei Bäumenheim meist eine Baustelle. Jetzt ist die Sanierung der Brücken abgeschlossen. Welche Restarbeiten noch anstehen.

Von Wolfgang Widemann

Es war ein Nadelöhr auf dem wohl mit am meisten befahrenen Straßenabschnitt in Nordschwaben: Seit März 2022 war die B2 bei Asbach-Bäumenheim wegen der Bauarbeiten an der Brücke der Kreuzung mit der B16 nur einspurig befahrbar. Viele Verkehrsteilnehmer mühten sich vor allem während der Hauptverkehrszeiten durch die Baustelle, an der ohnehin nur 60 Stundenkilometer zugelassen waren. Das hat jetzt ein Ende.

Seit 29 Jahren überquert die B2 auf zwei Brückenbauwerken die B16 und die Bahnstrecke Donauwörth-Rain. Zunehmend tat sich ein Problem auf: Die Verklebung des Asphalts auf den Betonkonstruktionen löste sich. Im Fahrbahnbelag entstanden dadurch Löcher, welche die Straßenmeisterei immer wieder flicken musste. Im März 2022 begann eine Firma damit, die westliche Brücke zu sanieren. Dies dauerte bis Dezember vorigen Jahres.

