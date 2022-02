Bäumenheim

vor 13 Min.

Die Bäumenheimer Schlafmützen können es nicht lassen

Am Faschingssonntag feierten die Narren in Bäumenheim bei bestem Wetter.

Plus Buntes Treiben in Bäumenheim am Faschingssonntag. Wie der Marktplatz zum Narren-Sehnsuchtsort wurde.

Von Helmut Bissinger

Und sie können es nicht lassen: Kein Bunter Abend, kein Nachtumzug, nichts – das lässt die Bäumenheimer Narren umtriebig werden. Kurzerhand organisierten sie am Marktplatz einen Faschingsnachmittag und prompt spielte Petrus mit. Das sonnige Wetter lockte einige Schaulustige an, um beim „Zirkus der Narren“ – so das diesjährige Motto des Carneval-Clubs – dabei zu sein, eine Bratwurst oder einen Kuchen zu genießen und sich zu treffen.

