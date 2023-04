Bäumenheim

18:30 Uhr

Die Gleisanlieger in Bäumenheim bekommen endlich mehr Lärmschutz

In Bäumenheim entsteht bis August 2023 insgesamt 2,4 Kilometer Lärmschutz am Gleis. Zwei der drei geplanten Abschnitte sind jetzt fertiggestellt.

Plus Gleisanwohner in Bäumenheim können aufatmen. Zwei von drei Lärmschutzwänden in der Industriegemeinde stehen. Bis August soll alles fertig sein.

Von Barbara Wild

Seit 2014 wird darüber gesprochen, knapp neun Jahre später ist der Lärmschutz am Gleis in Bäumenheim zu zwei Drittel fertiggestellt. Lange also mussten sich die Anlieger gedulden, bis ihnen die akustische Belastung durch den Bahnverkehr zumindest gemildert wird. In der kommenden Woche wird die ausführendes Firma Pfaffinger aus Passau die zweite Wand auf Gemeindegebiet fertiggestellt haben. Kurz darauf wird dann der letzte Abschnitt realisiert. Dann stehen in Bäumenheim insgesamt 2,4 Kilometer Lärmschutzwand.

"Es ist keine leichte Maßnahme", sagt Corinna Gihl von der Baufirma Pfaffinger aus Passau. Die Bauleiterin koordiniert die Baustelle in Bäumenheim im Auftrag der DB Netze. Fünf Mann sind derzeit auf der Baustelle entlang der Bahnhofsstraße beschäftigt. Diese haben seit 6. März eine ab Schienenoberkante zwei Meter hohe Schallschutzwand in grauer Optik entlang den Gleisen aufgestellt. 360 Meter lang ist sie und führt von Höhe Sportplatz bis zum gemeindlichen Bauhof und endet direkt unter der Überführung der Mertinger Straße.

