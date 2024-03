Dieb in Umkleidekabine bestiehlt zwei Fußballer in Bäumenheim

In Bäumenheim hat ein Unbekannter am Dienstag die Geldbörsen zweier Kicker gestohlen. Die Polizei bittet um Hinweise.

Ein Unbekannter hat in einem Umkleideraum am Sportplatz in Asbach-Bäumenheim zwei Fußballer bestohlen. Dies geschah der Polizei zufolge am Dienstag gegen 18.45 Uhr. In dieser Zeit fand Trainings- und Spielbetrieb statt. Der Täter erbeutete zwei Geldbörsen. In denen befanden sich Bargeld, Führerscheine und Personalausweise der Opfer. Der Schaden beläuft sich auf etwa 300 Euro.

Die Polizeiinspektion Donauwörth bittet um Hinweise. Telefon: 0906/706670. (AZ)