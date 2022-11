Diebe brechen Container mit brachialer Gewalt auf

Unbekannte machen Beute im Wert von rund 5000 Euro. Sie raubten Baumaschinen, Akkus und andere Gerätschaften.

Bislang unbekannte Täter hebelten in der Anton-Jaumann-Straße in Bäumenheim den Schließmechanismus des Baucontainers einer Allgäuer Firma mit brachialer Gewalt auf. Sie benutzten laut Polizei dazu ein Werkzeug. Aus dem Inneren raubten sie diverse Werkzeuge und Baumaschinen sowie Akkus in einem Gesamtwert von etwa 5000 Euro. An einem nebenstehenden Container gelang der Aufbruch nicht. Die Polizei sicherte diverse Spuren und ermittelt nun. Wer sachdienliche Hinweise geben kann, wird gebeten, sich unter der Telefonnummer 0906/706670 mit der PI Donauwörth in Verbindung zu setzen. (AZ)