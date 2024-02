Diebespaar wird in Bäumenheimer Supermarkt erwischt

Ein Pärchen hat am Freitag in Bäumenheim mehrere Sachen aus einem Supermarkt geklaut. Dabei wurden sie allerdings beobachtet.

Ein Diebespaar ist am Freitagnachmittag in Bäumenheim auf frischer Tat ertappt worden. Gegen 14.45 Uhr betrat das Pärchen den Edeka-Markt in Asbach-Bäumenheim. Dort packten sie gemeinsam einige Lebensmittel in einen Rucksack. Danach gingen die beiden zur Kasse, um zu bezahlen. Der 39-Jährige bezahlte allerdings nur einen Teil des Einkaufs. Mehrere Waren im Wert von rund 55 Euro blieben im Rucksack. Als das Pärchen den Supermarkt verlassen wollte, wurden sie von einem Ladendetektiv aufgehalten. Nun erwartet die beiden eine Anzeige wegen Ladendiebstahls. (AZ)