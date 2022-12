Bäumenheim

06:11 Uhr

Dieses Helfer-Team in Bäumenheim hält das System Tafel am Laufen

Plus Damit die Ausgabe der Tafel jede Woche funktioniert, müssen viele mit anpacken und viele geben. Trotz aller Unterstützung ist das System am Limit angekommen. Ein Besuch in Bäumenheim.

Von Barbara Wild

Mittwochvormittag um 11 Uhr geht es in den Räumen der Bäumenheimer Tafel zu wie im Taubenschlag. Ehrenamtliche schleppen Kisten in die Räume, hier wird sortiert, gesichtet, verpackt, umgepackt, arrangiert und in Regale geräumt. Hier wird gearbeitet aber auch viel gelacht. 20 Helferinnen und Helfer sind gekommen, um alles vorzubereiten für den großen Ansturm. Jeden Dienstag um 13 nämlich stehen die Menschen in einer Schlange vor der Tür der Tafelausgabe. "48 Familien sind es mittlerweile, mehr denn je", sagt Tafel-Mitarbeiterin Marianne Wagner. So viele Haushalte waren es noch nie. Mittlerweile kann die Caritas keine weiteren Bedürftigen mehr aufnehmen. Die Standorte in Donauwörth, Bäumenheim und Wemding - sie sind mehr oder weniger am Limit angekommen.

