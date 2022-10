Bäumenheim/Dillingen

17:23 Uhr

Warnstreiks in Nordschwaben: Über 2000 Mitarbeiter kämpfen für mehr Lohn

Über 2000 Beschäftigte werden am Mittwoch für acht Prozent mehr Lohn in den Ausstand treten. Kundgebungen in Bäumenheim und Dillingen sind geplant.

Die IG Metall hat für Mittwoch, 2. November, in Nordschwaben umfangreiche Streiks angekündigt und will damit den Warnstreik vom Wochenende fortsetzen. In Bäumenheim werden insgesamt bis zu 1250 Beschäftigte von Agco Fendt und Fendt-Caravan für mehrere Stunden ihre Arbeit niederlegen und für mehr Lohn kämpfen. Am Nachmittag ist eine Streikaktion bei BSH Hausgeräte in Dillingen, gemeinsam mit Mitarbeitern der Firma Röhm, geplant. Dort werden ebenfalls über 1000 Mitarbeiter im Ausstand erwartet. Die Arbeitgeber hatten in den bislang regional geführten Verhandlungen jeweils Einmalzahlungen von 3000 Euro und zudem bei einer Laufzeit von 30 Monaten eine nicht bezifferte Erhöhung der Lohntabellen angeboten. Die Einmalzahlung soll steuer- und abgabenfrei direkt bei den Beschäftigten ankommen. Die Gewerkschaft verlangt hingegen für einen Zeitraum von zwölf Monaten acht Prozent mehr Geld für die rund 3,9 Millionen Beschäftigten. Die Beschäftigten der Firma Agco werden am Mittwoch gegen 10 Uhr vor das Werkstor der Firma Fendt-Caravan ziehen und eine gemeinsame Kundgebung auf dem Werksgelände abhalten. Kurze Redebeiträge der Gewerkschaftsvertreter sind geplant. (AZ/dpa)

