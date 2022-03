Bäumenheim/Donauwörth

vor 7 Min.

Airbus Helicopters produziert bald auch in Bäumenheim

Plus Am Standort Donauwörth von Airbus Helicopters wird der Rumpf für ein weiteres Hubschrauber-Modell gefertigt. Warum die Firma in den Nachbarort ausweicht.

Von Wolfgang Widemann

Im Werk von Airbus Helicopters ist der Platz knapp. Deshalb baut das Unternehmen in Donauwörth direkt an der Industriestraße auf Höhe des Bahnhofs eine neue Produktionshalle. In dieser wird künftig nicht nur der Rumpf des Hubschraubers vom Typ H160 hergestellt, sondern auch - zumindest zu einem großen Teil - die Zelle der H175. Damit wird in Donauwörth die Teil-Fertigung für ein weiteres Model angesiedelt. Weil die nötige Halle noch nicht zur Verfügung steht, wird eine Außenstelle der Firma in Asbach-Bäumenheim vorübergehend zum Produktionsstandort.

