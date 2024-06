Drei Unbekannte überfallen Mann beim Tennisheim

Die Kripo ermittelt wegen räuberischer Erpressung. Wer kann Angaben zu den unbekannten Männern machen?

Die Kripo Dillingen ermittelt wegen versuchter räuberischer Erpressung gegen drei unbekannte Täter, die am Montag einen 44-jährigen Mann auf dem Parkplatz des Tennisheims in Bäumenheim bedroht haben. Nach Angaben der Polizei befand sich der 44-Jährige gegen 22.45 Uhr auf dem dortigen Parkplatz, als er unvermittelt angegriffen wurde. Die drei Unbekannten forderten Geld, stahlen aber nichts. Der 44-Jährige wurde bei dem Angriff verletzt, konnte jedoch flüchten. Die Männer werden folgendermaßen beschrieben: Sie sind zwischen 18 und 25 Jahre alt, deutsch, schlanke Erscheinung und trugen Hoodies mit Kapuzen in den Gesichtern. Zeugen, die Hinweise zu der Tat oder den Tätern geben können, werden gebeten sich unter der Telefonnummer 09071/560 bei der Kriminalpolizei zu melden. (AZ)