Ein Konzert, das von Herzen kommt: heartchor singt in Bäumenheim

Plus Der Tapfheimer heartchor bereicherte am Sonntagabend den Bäumenheimer Kulturherbst mit einem harmonischen Konzert.

Schnell wurde noch ein weiterer Lautsprecher herbeigeschafft, als am Sonntag in der Bäumenheimer Kirche Maria Immaculata deutlich mehr Zuhörer erschienen als erwartet. heartchor aus Tapfheim kann das Konzert, das im Rahmen des Bäumenheimer Kulturherbstes stattfand, deshalb als Erfolg verbuchen. Nach dem Applaus zu urteilen, hat es den zahlreichen Zuhörern ausgesprochen gut gefallen.