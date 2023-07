Ein Sahnehäubchen für die Kinder in Bäumenheim

Plus Der Jugendspielplatz ist fertig und wurde würdig eingeweiht. „Bike-Park“ bildet die Attraktion für ältere Kinder und Jugendliche.

Bei perfektem Hochsommerwetter konnte die Gemeinde Asbach-Bäumenheim den siebten und damit letzten Baustein im „gemeindlichen Spielplatzkonzept“, einen neu geschaffenen Jugendspielplatz, der Öffentlichkeit, insbesondere der Jugend, übergeben. 580.000 Euro hatte die Gemeinde dafür im Haushaltsbudget 2023 eingestellt.

Ab 2017 wurde im Gemeinderat beschlossen, sieben Spielplätze aufzuwerten und damit den Spielwert und die kommunikative Wirkung dieser Treffpunkte für die Gemeindemitglieder zu erhöhen. Eine spezielle fraktionsübergreifende Arbeitsgruppe des Gemeinderats - mit Bürgermeister Martin Paninka, der Verwaltung und den Ausschuss-Mitgliedern, Peter Naumann, Florian Mittler, Marlene Hammer und Benjamin Baumann - setzte sich intensiv mit der Thematik „was liegt bei der Jugend gerade im Trend“ auseinander. Heraus kam im Bereich des bisherigen Volksfestplatzes, harmonisch eingebettet: