Einbruch im Sportheim in Bäumenheim

Die versperrte Tür des Lagerraumes am Sportheim in der Bahnhofstraße in Bäumenheim haben bislang unbekannte Täterinnen oder Täter aufgebrochen. Im Innenraum knackten sie laut Polizei das massive Vorhängeschloss eines Schrankes und entwendeten daraus eine Kassette mit einem mittleren zweistelligen Bargeldbetrag darin. Die Tat ereignete sich im Zeitraum zwischen 14. November und dem Nachmittag des 24. Novembers. Die Polizei hat ein Strafverfahren eingeleitet und Spuren gesichert. Wer sachdienliche Hinweise geben kann, wird gebeten, sich unter der Telefonnummer 0906/706670 mit der Polizei Donauwörth in Verbindung zu setzen. (AZ)