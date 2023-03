Eisdiele in Bäumenheim: Nach zwei Jahren ist schon wieder Schluss

Die Eisdiele Da Stefano in Bäumenheim wird dieses Frühjahr nicht mehr öffnen. Nach nur zwei Jahren bleibt die Theke leer.

Eine Eisdiele ist immer ein Treffpunkt, ein Anlass in die Stadt zu radeln, ein Ort der Begegnung und für einen Ratsch mit Bekannten. So war die Freude groß, als im April 2021 die Eisdiele Da Stefano in Bäumenheim eröffnete. Bei Gelato oder einer Pizza konnte man anfangs noch den Bauarbeiten in der Hauptstraße zusehen. Über die Monate entwickelte sich die Eisdiele zu einem Treffpunkt für Vereine und Bäumenheimer.

Doch am Ende stimmte der Umsatz nicht und konnte wohl auch die erhöhte Miete nicht mehr ausgleichen. So entschied sich der Betreiber, der auch in Neuburg und Nördlingen zwei Eiscafés führt, die Filiale wieder zu schließen. Seit Herbst ist wohl bereits geschlossen, und diesen Sommer müssen die Bäumenheimer für ein leckeres Eis dann den Weg Richtung Donauwörth auf sich nehmen. Dort stehen mindestens drei Eisdielen zur Auswahl, das Café Venezia will am 1. April nach einer Renovierung neu eröffnen. (fene)

