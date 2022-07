Erneuter Unfall an B2-Baustelle bei Bäumenheim

Eine 69-Jährige ist auf der Bundesstraße Richtung Augsburg unterwegs. An der Baustelle will sie auf die rechte Spur wechseln, doch dann kracht es.

Wieder hat es einen Unfall an der B2-Baustelle gegeben. Das berichtet die Polizei. Eine 69-jährige Frau war am Mittwoch um 17.50 Uhr mit ihrem Auto auf der Bundesstraße 2 in Richtung Augsburg unterwegs. An der baustellenbedingten Überleitung der Nordspur wollte sie im Reißverschlussverfahren auf den rechten Fahrstreifen wechseln. Dabei übersah sie jedoch den Wagen eines 37-Jährigen, der sich bereits auf dieser Spur befand. Der Anprall war den Beamten zufolge so heftig, dass unter anderem ein größeres Stück der vorderen Alufelge des Wagens des 37-Jährigen abgerissen wurde. Es entstand ein Gesamtschaden von rund 10.000 Euro. Beide Unfallbeteiligten gaben den aufnehmenden Polizisten vor Ort an, unverletzt geblieben zu sein. (AZ)